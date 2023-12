Austritt von ca. 550 Litern Dieselkraftstoff nach Verkehrsunfall mit LKW

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Auf einer Strecke von ca. 100 Metern und einer Breite von zwei bis drei Metern verteilte sich der Diesel auf der Fahrbahn und dem Gehweg. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und dem Bauhof der Stadt Bad Kreuznach konnte ein Einlaufen von Dieselkraftstoff in die Nahe und ein Versickern im Bereich der Gehwegsteine in das darunterliegende Filtermaterial nicht verhindert werden. Die Fahrbahn wurde in dem betroffenen Teilbereich für ca. 2 Stunden vollständig gesperrt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 80.000 – 90.000 Euro geschätzt



