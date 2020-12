Bad Sobernheim

Außenspiegel abgefahren – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr streifte am Dienstag ein noch unbekanntes stadtauswärts Fahrzeug einen in der Monzinger Straße geparkten schwarzen Ford C-Max, so dass dessen linker Außenspiegel zu Bruch ging.