Ausgesetzte Katzenbabys in Stromberg

Am heutigen Vormittag wurden der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gegen 09:50 Uhr mehrere Katzenbabys auf dem Flowtrail-Parkplatz „P3“ in Stromberg gemeldet.



Vor Ort konnten die drei, augenscheinlich erst wenige Wochen alten, Britisch-Kurzhaar-Katzen aufgefunden und Dank der Mithilfe von Passanten eingefangen werden. Einen provisorischen Unterschlupf fanden die Kätzchen zunächst in einer der Einsatztaschen der Beamten und konnten so zur hiesigen Dienststelle verbracht werden. Nach ausgiebigen Streicheleinheiten wurden die Kitten an den Katzenschutzverein übergeben.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sachdienliche Hinweise zum Besitzer erbittet die Polizei Bad Kreuznach unter der 0671 8811 101.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 101

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell