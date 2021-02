Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Straße Brückes in Bad Kreuznach

Zunächst konnten die eingesetzten Streifen niemand antreffen. Einige Minuten später wurden laute Schreie in der Straße Brückes in Richtung Bretzenheim gemeldet. Von den Beamt*innen konnten dort drei verletzte Männer im Alter von 19, 21 und 32 Jahren angetroffen werden. Diese gaben an, dass sie eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren anderen Männern gehabt hätten. Hintergrund seien Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr gewesen. Nachdem man am Lidl von Unbeteiligten getrennt worden sei, habe sich das Ganze an die zweite Örtlichkeit verlagert. Dort hätten die Täter auch einen Besenstiehl eingesetzt. Die Angreifer seien schließlich mit zwei Autos geflohen. Der 31 jährige und der 21 jährige Mann erlitten Platzwunden am Kopf. Der 19 jährige Mann hat vermutlich einen Finger gebrochen. Es wurden ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzungen sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell