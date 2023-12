Auseinandersetzung mit Folgen

Symbolbild Foto: dpa



Durch die sofort entsandten Streifen kann der 32-jährigen Mann schließlich auf Höhe eines dortigen Einkaufszentrums angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Es stellt sich heraus, dass es kurz vor Eintreffen der Beamten zu einem Körperverletzungsdelikt unter Beteiligung des Mannes gekommen ist, bei dem ein anderer 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen aus Verteidigungszwecken einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben hat.

Da der 32-jährige sich in der Kontrolle gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhält und immer wieder mit erhobenen Fäusten auf diese zuläuft, wird dieser in Gewahrsam genommen und aufgrund suizidaler Äußerungen in eine Fachklinik verbracht.

Aufgrund des Sachverhaltes werden nun durch die Polizei Bingen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



