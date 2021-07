Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkene Pkw- Fahrerin

Bad Kreuznach- Andreas- Wilhelmy- Straße (ots) – Am Freitag, 30.07.2021 gegen 00:58 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine weibliche Person, welche augenscheinlich stark alkoholisiert in ihr Fahrzeug stieg und von Bad Münster am Stein Ebernburg in Richtung Salinental davonfuhr.