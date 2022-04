Aufmerksame Jugendliche erkennen Notsituation und melden Verkehrsunfall

L 236 von Rüdesheim kommend in FR Roxheim (ots) – Am Sonntag, 17.04.2022 gegen 21:28 Uhr, konnten zwei jugendliche Fahrradfahrer beobachten, wie ein Pkw- Fahrer in Schlangenlinien und in Schrittgeschwindigkeit die L236 von Hargesheim aus kommend in Richtung der B41 Anschlussstelle KH-West befuhr.