Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert größeren Schaden

Im Laufe des Telefonates einigte man sich auf eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro, den die Frau bei der Sparkasse abheben sollte. Die Frau erhielt von dem angeblichen Polizeibeamten die Anweisung bei eventuellen Nachfragen der Bank anzugeben, dass sie das Geld für Renovierungsarbeiten benötige. Die Mitarbeiterin der Sparkassenfiliale in Rüdesheim/Nahe nahm daraufhin Kontakt mit der Tochter der 83-jährigen auf, um die Richtigkeit der Abhebung zu hinterfragen, was letztendlich die Auszahlung des Geldes verhinderte.

Obwohl die Frau das Phänomen kannte und entsprechend sensibilisiert war, ging sie aufgrund der professionellen Gesprächsführung und des durch den Täter erzeugten Druckes, von der Echtheit des Anrufers aus.



