Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Mehrere Insassen leicht verletzt

Am Montagmittag gegen 15 Uhr befuhren drei PKW hintereinander die B428 aus Richtung Hackenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.



Kurz vor der Ortslage KH-Bosenheim bremste der vorausfahrende 29-Jährige seinen PKW ab, um nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abzubiegen. Der dahinter fahrende 21-Jährige reduzierte seine gefahrene Geschwindigkeit ebenfalls, als er das Vorhaben des 29-Jährigen erkannte. Ein 65-Jähriger, der hinter den beiden Fahrzeugen fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 21-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser wiederum auf den vorderen PKW des 29-Jährigen geschoben. Der 29-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf einem dortigen Feld zum Stehen.

Der 29-Jährige, der 65-Jährige sowie dessen 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des hinteren PKW wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das mittlere sowie das hintere Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bad Kreuznach gesperrt und es waren Verkehrsregelungsmaßnahmen über die Gegenfahrbahn erforderlich. Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde.



