Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 10:22 Uhr

Bad Kreuznach

Auffälliges E-Bike der Marke Kettler in Bad Kreuznach entwendet

Bad Kreuznach. Cauerstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen 11 und 17:30 Uhr am 27.07.2020 wurde von unbekannten Tätern aus einer Tiefgarage in der Cauerstraße in Bad Kreuznach ein hochwertiges E-Bike der Marke Kettler entwendet.