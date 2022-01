Auf glatter Straße gegen Beschilderung gerutscht

Am Samstagmorgen des 08.01.2022 kam es gegen 08:30 Uhr auf der L233 zu einem Alleinunfall auf winterglatter Fahrbahn.



Eine 64-jährige Fahrerin eines Toyota war auf der Landstraße 233 von Steinhardt kommend in Richtung Bad Sobernheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild wollte die 64-Jährige ihr Fahrzeug noch vor der dortigen Fahrbahnverengung zum Stehen bringen.

Da dieser Streckenabschnitt vereist war, zeigte das eingeleitete Bremsmanöver nur wenig Wirkung, sodass der Toyota gegen die Beschilderung der Fahrbahnverengung rutschte. Es entstand am Toyota und dem Verkehrsschild leichter Sachschaden.

Gegen die Fahrerin musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.



