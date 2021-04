Angriff auf Vollzugskräfte des Ordnungsamtes

Bingen, 13.04. Speisemarkt, 17:10 Uhr. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellte in der Fußgängerzone einen im Auto sitzenden Falschparker fest und sprach diesen an. Sofort stieg der 20-jährige Fahrer aus und schlug dem Ordnungshüter in aggressiver Weise mit den Händen gegen den Oberkörper, um ihn wegzustoßen.

Bingen (ots). Bingen, 13.04., Speisemarkt, 17:10 Uhr. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellte in der Fußgängerzone einen im Auto sitzenden Falschparker fest und sprach diesen an. Sofort stieg der 20-jährige Fahrer aus und schlug dem Ordnungshüter in aggressiver Weise mit den Händen gegen den Oberkörper, um ihn wegzustoßen. Der Kollege des Geschädigten eilte zur Hilfe und brachte den Aggressor zu Boden, um ihn zu fixieren. Daraufhin mischte sich der Beifahrer des aggressiven jungen Mannes ins Geschehen ein und sprühte dem zu Hilfe eilenden Beamten eine Flüssigkeit aus einer Dose ins Gesicht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um ein Deodorant handelte. Der Geschädigte erlitt gerötete Augen und klagte über leichte Schmerzen. Der beschuldigte Fahrer war für die hinzugerufenen Polizeibeamten kein Unbekannter. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell