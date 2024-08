Angriff auf Fahrzeugführer; Zeugen gesucht!

Am vergangenen Freitag, den 02.08.2024 kam es gegen 18:05 Uhr in der Amalienstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen VW-Fahrers aus dem Landkreis Birkenfeld.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 18-Jährige mit seinem VW Touran von der Amalienstraße in die Dhauner Straße einbiegen. Als er an der Einmündung anhielt, wurde er auf zwei Männer aufmerksam, die mit ihren E-Rollern auf der Dhauner Straße unterwegs waren.

Unvermittelt zerrte einer der Männer den 18-Jährigen aus seinem PKW und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide in Richtung Kallenfelser Straße.

Der Angreifer sowie der Begleiter sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein und beide einen Vollbart und dunkle Kleidung getragen haben.



Die Polizei Kirn bittet unter der 06752-156-0 um Hinweise von potenziellen Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten hatten.



