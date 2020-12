Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 14:20 Uhr

Vorausgegangen war ein Einsatz, nach dem der 55-jährige zunächst zur Polizeidienststelle verbracht werden sollte. Zeigte er sich vor Ort noch kooperativ und friedlich gegenüber den Beamten, fing dieser auf der Fahrt im Streifenwagen an, plötzlich zu randalieren. Hierbei griff er den Polizeibeamten an, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Nur durch hinzueilende weitere Polizeibeamte konnte der Angriff beendet werden, hierbei verletzte sich auch eine 28-jährige Beamtin leicht. Gegen den 55-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



