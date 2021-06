Alleinbeteiligtes Fahrzeug überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

B41. Rüdesheim (ots). Am 05.06.2021 befährt gegen 18:45 Uhr ein alleinbesetzter PKW die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein.

Zu diesem Zeitpunkt herrscht über Bad Kreuznach Starkregen. In Höhe der Anschlussstelle Roxheim/Rüdesheim gerät das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Dabei überschlägt sich dieses mehrfach auf einer Länge von ca. 100 Metern. Das Fahrzeug bleibt anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer kann sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Auf Grund von Fahrzeugtrümmern auf der Fahrbahn muss diese, auch nach erfolgter Bergung des verunfallten PKW's, noch für knapp eine Stunde gesperrt werden.



