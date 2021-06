Alleinbeteiligter Verkehrsunfall – PKW überschlägt sich mehrfach

Am Dienstag, 22.06.2021 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 45-jährige mit ihrem PKW die linke Fahrspur der B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim.

Kurz nach der Anschlussstelle Rüdesheim kollidierte die Fahrzeugführerin, vermutlich aufgrund kurzzeitiger Unaufmerksamkeit, mit der Mittelleitplanke. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und der PKW überschlug sich mehrfach.

Die Frau wurde durch den hinzugezogenen Notarzt medizinisch erstversorgt und durch den Rettungsdienst mit Verletzungen, die aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sind, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Bad Sobernheim voll gesperrt werden.



