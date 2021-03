Alkoholisierter Pkw-Fahrer blieb auf dem Dach liegen

Bad Kreuznach, Saline Theodorshalle (B48) (ots) – Am Dienstagabend kam es gegen 21:45 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Salinental.





Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Bad Münster am Stein kommend. Hierbei kam er in Höhe des Freibades vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach der Pkw das dort befindliche Wartehaus einer Bushaltestelle und „fällte“ eine Straßenlaterne. Schließlich schleuderte der Pkw den Abhang hinunter zum Naheradweg. Dort kam der Pkw total beschädigt und auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem leicht verletzten 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von 1,52 Promille.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 35.000EUR geschätzt.

Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Die Saline Theodorshalle musste im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell