Alkoholisierte Fahrzeugführerin kollidiert mit Brückengeländer

Am frühen Sonntagmorgen, den 26.11.2023 kommt es gegen 02:05 Uhr auf der Hahnenbachstraße in Hahnenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa



Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 34-jährige Fahrzeugführerin die Hahnenbachstraße aus Kirn kommend in Richtung Bundenbach.

Auf Höhe einer Brücke, welcher die Hahnenbach von der Fahrbahn trennt, kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit dem Brückengeländer. Glücklicherweise hält dieses dem Aufprall derart Stand, als dass das Fahrzeug verunfallt auf der L182 zum Stillstand kommt.

Am Fahrzeug, sowie am Brückengeländer entsteht hoher Sachschaden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Demnach erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell