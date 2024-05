Bacharach

Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am Abend des 10.05.2024 wurde ein 23-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr auf einem E-Scooter fahrend in der Blücherstraße in Bacharach einer Verkehrskontrolle unterzogen.