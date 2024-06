Alkohol- und Drogenkontrolltag der PD Bad Kreuznach

Anzeige

Hierzu wurden durch Kräfte der Polizeiinspektionen Bad Kreuznach, Bingen, Kirn und vieler weiterer Kräfte des PP Mainz zwei parallel betriebene, stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet Bad Kreuznach und in Waldlaubersheim eingerichtet.



Hauptzielrichtung der Kontrollmaßnahmen war das Erkennen von Fahrzeugführern, welche unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Im Rahmen der Kontrollen wurde eine Vielzahl an Verstößen festgestellt und geahndet. Hierbei ergab sich bei insgesamt 5 Fahrzeugführern der Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel. Diesen wurden zu Nachweiszwecken entsprechende Blutproben entnommen. Bei keinem der kontrollierten Fahrzeugführer konnte eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt werden.



Im Gesamtverlauf der Kontrollmaßnahmen konnten folgende Verstöße

festgestellt und entsprechend geahndet werden: - 5x Fahren unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln - 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1x

Verstoß Betäubungsmittelgesetz aufgrund des Besitz/Erwerbs von

Methamphetamin/Cocain

– 1x gewerbsmäßiger Leistungsbetrug - 8x Erlöschen der

Betriebserlaubnis - 1x Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz - 30x Sicherheitsgurt nicht

angelegt

– 4x Handverstoß



Insgesamt wurden 73 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Neben den o.g. konnten noch Verstöße wegen Ladungssicherung, genutzter Blitzer-App, Unterschreitung der Mindestprofiltiefe, abgelaufener HU und vieler weiterer festgestellt werden.



