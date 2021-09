Achtung!! Trickbetrug!

Einige versuchten, die meist älteren Mitbürger über einen versprochenen Lottogewinn in ein Gespräch zu verwickeln, andere wiederum wandten den berüchtigten Enkeltrick an; oder versuchten, über einen Schockmoment (Vorgaukeln eines schweren o. tödlichen Unfalls eines Nahestehenden) die Anrufenden zu ködern. Alle Angerufenen reagierten richtig, beendeten das Gespräch, und riefen ihre Angehörigen zurück oder informierten sich bei der Polizei.



Bitte lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln, bleiben Sie wachsam!



