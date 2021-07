Achtung! Falsche Microsoft-Mitarbeiter!

Bingen (ots). Niederheimbach, 06.07., 12:00-13:00 Uhr. Eine 57-Jährige zeigte einen betrügerischen Anruf an. Ihr Ehemann hatte einem „falschen Microsoftmitarbeiter“ leider Zugriff auf die Bankdaten gewährt. Nun sei es zu einer widerrechtlichen Abbuchung im mittleren dreistelligen Bereich gekommen. Bereits am Vortag hatte eine Frau aus Bingen einen solchen Anruf angezeigt, auch hier war es leider zu einem ähnlichen Ablauf und zu einer noch höheren Abbuchung gekommen.



Die Polizei warnt: Geben Sie keine sensiblen Daten am Telefon durch und lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln!



