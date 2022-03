Absperrkette entwendet

Gensingen, Binger Straße, 14.03.18:00 Uhr – 15.03.07:30 Uhr. In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. wurde an dem Grundstück eines Mitteilers eine etwa 5 Meter lange Edelstahl-Absperrkette samt Karabiner-Haken entwendet.

Bingen (ots).



Gensingen, Binger Straße, 14.03., 18:00 Uhr – 15.03., 07:30 Uhr. In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. wurde an dem Grundstück eines Mitteilers eine etwa 5 Meter lange Edelstahl-Absperrkette samt Karabiner-Haken entwendet. Die Kette hatte Parkplätze zur Straße hin abgesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell