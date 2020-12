Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 07:30 Uhr

Am frühen Morgen des 20.09.2020 gegen 05:40 Uhr befährt ein 20-jähriger Mann die Wöllsteiner Straße in Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Planiger Straße.

Kurz vor der dortigen Unterführung verliert er aufgrund anfangs unbekannter Gründe die Kontrolle über den BMW und kollidiert mit einem Absperrpfosten und einem hüfthohen Gitterzaun, welcher als Abgrenzung zum Fußweg dient. Bei Eintreffen der Streife am Unfallort kann am und im auf der Seite liegenden BMW keine Person mehr festgestellt werden, sodass von einer Flucht des Fahrzeugführers ausgegangen und eine Fahndung eingeleitet wird. Der BMW ist aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Nur wenige Minuten später erscheint ein 20-jähriger Mann vor Ort und gibt die Fahrereigenschaft zu. Er räumt zudem ein, keinen Führerschein zu haben und während der Fahrt durch sein Smartphone abgelenkt gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert in Höhe von 0,72 Promille. Dem 20-jährigen wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrerflucht ermittelt.



