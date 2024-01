Abladevorgang mit ungeahnten Folgen

Das Abladen eines Absetzcontainers auf dem Gelände der Deutschen Bahn hatte am gestrigen Montagnachmittag in der Kirner Bahnhofstraße ungeahnte Folgen.

Bild vom Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Kirn Foto: Polizeiinspektion Kirn





Als der Fahrer des Lkws den Container anhob, kippte dieser nach hinten, so dass die Ladung, bestehend aus einem gefrorenen Haufen aus Erdreich und Pflastersteinen, aus dem Container herausfiel.

Der Erd-Gesteins-Haufen begrub einen Begrenzungszaun an der Kante zum tieferliegenden Radweg entlang der Bahnhofstraße unter sich.

Einem einzelnen Gesteinsbrocken, der auf die Fahrbahn gefallen war, konnte ein aus Richtung Bahnhof kommender Pkw-Führer nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass er sein Fahrzeug im Bereich des Unterbodens beschädigte.



Mit Seilen gelang es dem Lkw-Fahrer, seine Ladung von der Kante nach vorne wegzuziehen und so die Gefahrenstelle zu beseitigen. Währenddessen mussten sowohl die Straße als auch der Radweg für den Verkehr gesperrt werden.



Die Feuerwehr Kirn war mit 12 Personen im Einsatz; zudem befanden sich Mitarbeitende des Bauhofs, der Straßenmeisterei und der Deutschen Bahn vor Ort.



Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 3.500 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell