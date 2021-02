Bad Kreuznach

32 jähriger Mann fuhr ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte*innen der Polizei Bad Kreuznach am 27.02.21 um 00:10 Uhr in der Badeallee in Bad Kreuznach einen 32 jährigen Autofahrer.