31-jähriger Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach- Einmündung Brückes/Wilhelmstraße (ots) – Am 13.05.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden an der Einmündung Brückes/Wilhelmstraße in Bad Kreuznach gemeldet.