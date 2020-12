Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 11:30 Uhr

Vermehrt gingen gestern Anrufe bei Bürgern in der Lehrer-Vock-Straße, Fürstenbergstraße und Ockenheimer Straße ein, bei denen sich die Anrufer als Enkel oder Verwandte der Anrufer ausgaben. Meist schilderten die Betrüger eine dramatische Lage, um so an das Geld der älteren Bürger zu gelangen. Alle Betroffenen reagierten auf hervorragende Weise und meldeten sich bei der Binger Polizei.



