2 x Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots). Münster-Sarmsheim, 04.11., Rheinstraße, 23:15 Uhr. Über den Notruf gingen gestern Abend mehrere Anrufe ein, dass der Fahrer eines dunklen BMW`s parkende Fahrzeuge beschädigt hatte und nun auf der Flucht sei.



Aufgrund der Ermittlungen stellte sich Folgendes heraus: Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug und hoher Geschwindigkeit die Rheinstraße Richtung Ortsmitte Münster-Sarmsheim und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen eine geparkte Mercedes B-Klasse, die sich auf den davor geparkten Opel Corsa schob. Der BMW-Fahrer ließ daraufhin die Reifen durchdrehen, wendete und fuhr zurück in Richtung seiner Wohnanschrift. Hier kam der Mann in einer Rechtskurve nach links erneut von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen abgestellten VW Golf. Dieser schob sich auf den dahinter geparkten Opel Astra, der sich wiederum auf einen VW Golf setzte. Der Verursacher fuhr noch wenige Meter weiter und kam kurz vor seiner Wohnanschrift zum Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



