Zwei versuchte Einbrüche in Konz

Sowohl auf Konz-Berendsborn als auch in Konz-Karthaus konnten der oder die Täter ihre Tat nicht vollenden.

Es ist davon auszugehen, dass diese entweder bei der Tatausführung gestört wurden oder an der Einbruchsicherung der Terrassentüren scheiterten.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter der Rufnummer 06501 / 9268-0 in Verbindung zu setzen.



