Zwei Unfälle auf der Konrad- Adenauer Brücke! Kaum zu glauben, dass im Winter die Straßen glatt sein können!!

Unfallstelle Trier, Konrad- Adenauer- Brücke Foto: Polizeidirektion Trier

Auf der Konrad- Adenauer- Brücke kam es innerhalb weniger Minuten zu zwei Unfällen mit erheblichem Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Unfälle musste die Konrad- Adenauer- Brücke zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße für 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Streufahrzeuge waren im Einsatz, konnten aber nicht an allen Stellen gleichzeitig „abstreuen“! Die Polizei weist nochmals auf die winterlichen Gefahren hin, insbesondere u.a. im Bereich von Brücken. Weiterhin werden in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen der Winterbereifung durchgeführt. Vor Fahrtantritt ist das Fahrzeug von Eis und Schnee zu befreien. Das gilt übrigens auch für die Scheiben, Scheinwerfer, Blinker und Rückleuchten sowie das Kennzeichen. So wie es in den Fahrschulen zum Erwerb einer Fahrerlaubnis vermittelt wird. Verstöße werden konsequent geahndet. Gegen die Fahrzeugführer der Unfälle auf der Konrad- Adenauer-Brücke werden Bußgeldverfahren eingeleitet. In einem Fall wegen nicht ordnungsgemäßer Bereifung auch gegen den Fahrzeughalter! Schützen Sie sich und andere durch Achtsamkeit und angepasste Geschwindigkeit bei den erhöhten Gefahren im Straßenverkehr zur Winterzeit! Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!



