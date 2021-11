Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Leiwen

Am Montag, dem 29.11.2021, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der L 48 in Höhe der Ortsgemeinde Leiwen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Klein-Lkw.





Ein 55-jähriger Mann aus hiesiger Region befuhr mit seinem Pkw die L 48 aus Richtung Köwerich kommend in Fahrtrichtung Leiwen. Im Einmündungsbereich Euchariusstraße / L 48 missachtete ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus der Region Bernkastel-Kues die Vorfahrt des Pkw beim Einfahren in die Landesstraße. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,- Euro geschätzt.



Die Unfallstelle musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich und die freiwilligen Feuerwehren von Schweich, Klüsserath, Leiwen und Köwerich. Zudem waren zwei Rettungswagen im Einsatz.



