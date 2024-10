Zwei Portemonnonaies gestohlen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Anzeige

In dem ersten Fall war einer älteren Dame die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden, während sie im Trierer Dom betete.

Kurz darauf wurde einem Mann aus der Jackentasche das Portemonnaie gestohlen, während diese an der Garderobe in einem Weinlokal in der Liebfrauenstraße hing. Beide Taten ereigneten sich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe vermutet die Polizei Trier einen Täterzusammenhang. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Domfreihof/Liebfrauenstraße nimmt die Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell