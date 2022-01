Zwei Fälle von Kennzeichendiebstahl

In Welschbillig kam es zwischen Freitag, 14.01.2022 und Sonntag, 16.01.2022 zu zwei Diebstählen von Kennzeichen. In einem Fall wurde ein vorderes, in einem weiteren Fall beide Kennzeichen des geparkten Fahrzeugs entwendet.



Die jeweiligen Tatorte, in der Brückenstraße und Klosterstraße, liegen in räumlicher Nähe zueinander. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise werden von der zuständigen Polizeiinspektion in Schweich (06502/9157 0) entgegengenommen.



