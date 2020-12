An den letzten beiden Wochenenden, in den Nächten von Samstag auf Sonntag, wurde in Konz-Karthaus jeweils ein Motorroller entwendet.

Im ersten Fall wurde ein Motorroller in der Karthäuser Straße entwendet, im zweiten Fall befand sich der Tatort am Bahnhof Karthaus. In beiden Fällen wurden die Roller von dem oder den Tätern bis zum Moselradweg geschoben und auf Höhe des dort befindlichen Möbelhauses teilweise in der Mosel bzw. in dem dortigen Gebüsch beschädigt zurückgelassen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680.



