Zurlaubener Heimatfest 2024 – Polizeiinspektion Trier zieht überaus positives Zwischenfazit

Den nur mäßigen Temperaturen trotzend fanden nach behördlichen Schätzungen am eröffnenden Freitag ca. 15.000 Besucher den Weg auf die Festmeile zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und dem ehemaligen Kabinenbahngelände. Hier hatte das traditionelle Feuerwerk zusätzlich ca. 2.000 Personen auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke gelockt, die aus Sicherheitsgründen für den Zeitraum für den fließenden Verkehr gesperrt worden war.

In Anbetracht der hohen Personendichte musste die Polizei erfreulicherweise nur sporadisch eingreifen.

Vor der Hauptbühne hatte gegen 19.40 Uhr eine Person den „Hitlergruß“ gezeigt, was die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Folge hatte. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam die Person im Anschluss ohne Weiteres nach.

Kurz vor Schließung der Stände waren einem Betreiber die Tageseinnahmen, die in zwei Geldmappen deponiert waren, aus einer Handtasche heraus entwendet worden. Der Schaden beläuft sich hier auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ansonsten mussten die Einsatzkräfte nur in einem Fall sich anbahnende Streitigkeiten schlichten, sodass der Freitag im Résumé einen bemerkenswert friedlichen Abschluss fand.



Der anschließende Fest-Samstag knüpfte dann nahtlos an den aus polizeilicher Sicht sehr ruhigen Verlauf an. Mit geschätzten 12.000 Besuchern war die Festmeile wiederum sehr gut besucht. Es wurde zwar ausgelassen, jedoch friedlich gefeiert. In zwei Fällen mussten Strafanzeigen wegen Diebstahls von Handtaschen erfasst werden, wobei eine Tasche zuvor fahrlässig unbeaufsichtigt abgestellt worden war.

Ein neunjähriger Junge hatte sich der Obhut seiner Mutter durch Weglaufen entzogen, konnte aber schon wenige Minuten später vor der Haustür an der nahe gelegenen Wohnanschrift angetroffen und der glücklichen Mutter übergeben werden.

Die Zahl von nur zwei aufgenommenen Rohheitsdelikten wegen Körperverletzung sprechen in Anbetracht der Besucherzahl für einen insgesamt sehr friedlichen Festtag.

Zum abschließenden Sonntag, der gemäß Veranstaltungsplan ganz im Zeichen elektronischer Musik steht, erwarten Veranstalter und Polizei wieder einen regen Zulauf zum Moselfest. Auch am dritten Tag wird die Polizei wieder eine offene Präsenz zeigen, für jeden Besucher ansprechbar sein und friedlichen Besuchern unterstützend zur Seite stehen.



