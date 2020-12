Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 12:31 Uhr

Idar-Oberstein

zufälliger Fund von illegalem Cannabisanbau

Da die Wasserzuleitung einer Sportanlage im Bereich der Volkesberg Siedlung in Idar-Oberstein nicht mehr funktionierte, machte man sich dort am Samstagmorgen, 15.08.20, auf die Suche nach dem Leck in der Leitung.