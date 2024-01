Zeugenaufruf zu Einbrüchen in Kindergarten und Gemeindebüro

In der Nacht vom 30.01.2024 auf den 31.01.2024 kam es in der Ortslage Welschbillig zu zwei Einbruchsdiebstählen.

Unbekannte Täter drangen sowohl in das Gebäude der Kindertagesstätte als auch in das Gemeindebüro ein und verursachten bei der Suche nach Diebesgut jeweils Sachschaden. Aus dem Gemeindebüro wurden ca. 300 EUR Bargeld entwendet.



Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.



