Zeugenaufruf! – Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 19 Strafanzeigen, 7 Verkehrsunfälle und 45 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung erfasst.



Am vergangenen Freitag, den 02. Februar 2024, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW im Bereich Türkisweg im Stadtteil Tiefenstein die Zulassungsbescheinigung sowie Bargeld im unteren zweistelligen Bereich.



Vom 03.02.2024 auf den 04.02.2024 kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einem PKW, welcher in der Hommelstraße (Stadtteil Oberstein) abgestellt war. Hier wurde durch unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ein Autoradio entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.



Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können werden gebeten sich unter der 06781-5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Erneute Traktor-Demo. Am 04. Februar 2024 versammelte sich ein Demonstrationskonvoi, bestehend aus 10 landwirtschaftlichen Fahrzeugen, zwischen den Ortslagen Rötsweiler-Nockenthal und Herrstein. Der Konvoi wurde verkehrssichernd durch die Polizei begleitet. Die Demonstration verlief friedlich und die Verantwortlichen zeigten sich kooperativ.



