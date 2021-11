Zeugenaufruf: Verkehrsunfall im Begenungsverkehr

Am 15.11.2021, gegen 06.30 Uhr kam es in Kanzem auf der Saarbrücke zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der Unfallbeteiligte, welcher mit einem weißen SUV unterwegs war, entfernte sich nach dem Vorfall in Fahrtrichtung Konz.

Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes werden an die Polizei Konz unter der Tel.Nr. 06501/92680 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell