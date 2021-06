Zeugenaufruf – Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Nacht von Dienstag, dem 15.06.2021, auf Mittwoch, dem 16.06.2021, kam es im Bereich des Restaurants „Calvins Restaurant“, Auf dem Römer 16, in Birkenfeld zur Sachbeschädigung zweier Fahrzeuge der Marke Chrysler. Unbekannte Täter zerkratzen hierbei mutwillig die Heckklappe/den Kofferraumdeckel und verursachten Sachschaden im vierstelligen Bereich. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein oder verdächtige Wahrnehmungen verzeichnet haben, teilen Sie dies bitte an die Polizei Birkenfeld mit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-991-0

Telefax: 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell