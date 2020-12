Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 12:51 Uhr

Das Fahrzeug war in dem auf dem Sportplatzgelände befindlichen Materialraum abgestellt.



Um auf das Sportgelände zu gelangen, durchtrennte/-n der/die Täter einen Maschendrahtzaun. Durch die dabei entstandene Öffnung wurde der Traktor, anhand des Spurenbildes nachvollziehbar, von dem Sportplatz in westlicher Richtung [grobe Richtung Panzhaus] weggefahren, ehe sich die Reifenspuren dann auf dem vorbeiführenden Wirtschaftsweg verloren.



Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um einen blauen Aufsitzrasenmäher der Marke ISEKIM Typ SXG 323 mit Grasfangkorb. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen im oberen Bereich angesiedelten 4-stelligen Betrag.



Im gleichen Zeitraum, wie der Diebstahl des Rasenmähertraktors, wurden zwei Alu-Auffahrrampen von der Ladefläche eines abgestellten Klein-Lkw entwendet. Dieser war, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb der Ortslage Greimerath [Hauptstraße; Anwesen Bereich Ortseingang; aus Richtung Panzhaus kommend] – bzw. auf dem im Außenbereich liegenden 'Erlenhof' abgestellt.



Ob beide Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch geprüft.



Wer Hinweise zu einer der Taten – oder auch zu beiden geben kann, setzte sich bitte mit der Polizei Saarburg in Verbindung Telefon: 06581-9155-0 oder pisaarburg@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Bernhard Schmitt

Bezirks- und Ermittlungsdienst

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581/9155-45



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell