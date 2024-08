Idar-Oberstein

Zeugenaufruf: PKW bedrängt, Unfall verursacht und geflüchtet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, den 22. August 2024 kam es gegen 12:40 Uhr auf der B41 in Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn zu einem Verkehrsunfall.