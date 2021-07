Konz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12.07.2021 zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde in Konz, Bahnhofstraße, auf dem dortigen Bahnhofsparkplatz, ein schwarzer Opel Corsa hinten links am Radkasten durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.