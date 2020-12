Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 17:21 Uhr

Konz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.11.2020 wurde in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr die Begrenzungsmauer und ein Maschendrahtzaun der Fa. Elenz Bau in Konz, Konzerbrück, Zufahrt zum ALDI vermutlich durch einen Lkw beschädigt.