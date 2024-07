Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:25 Uhr, kam es an der Einmündung Wiltinger Straße/Am Berendsborn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Während ein blauer Golf aus der Straße „Am Berendsborn“ nach links in die Wiltinger Straße abbiegen wollte, fuhr ein silberner Skoda Octavia von einem gegenüberliegenden Stellplatz rückwärts in die Straße ein.

Infolgedessen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel.-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



