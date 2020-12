Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 21:40 Uhr

Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Lidl-oder Penny-Parkplatz in Birkenfeld Am Donnerstag, dem 15.10.2020 kam es zwischen 18:00-18:30 Uhr auf dem Penny-Parkplatz oder dem Lidl-Parkplatz in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Fahrer.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Fahrer den schwarzen BMW des Geschädigten auf einem der genannten Parkplätze. Es entstand Sachschaden an dem linken vorderen Kotflügel in Höhe von ca. 800 EUR. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von einem der Parkplätze. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer: 06782/9910 in Verbindung zu setzen.



