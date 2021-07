Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, den 17.07.2021 befährt gegen 13 Uhr ein schwarzer BMW Mini die B 51 aus Mettlach kommend in Fahrtrichtung Saarburg.

Bereits in Höhe Saarhölzbach überholt dieser einen roten VW-Bus mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge fährt der schwarze Mini, um einen vor ihm befindlichen Audi mit unbekanntem Kennzeichen zu überholen, mehrfach wieder bis über die Mittellinie hinaus. Erst unmittelbar vor der Ortslage Serrig leitet der Mini den Überholvorgang ein. Im Rahmen dessen muss der im Gegenverkehr fahrende dunkle BMW mit ebenfalls unbekanntem Kennzeichen bis zum Stillstand abbremsen. Auch der schwarze Mini bremst auf der Gegenfahrbahn bis zum Stillstand ab, um den Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin schert der Mini wieder auf die eigene Fahrbahn ein und setzt die Fahrt unbeirrt fort.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet insbesondere die beiden beteiligten Fahrzeugführer, aber auch sonstige Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der

06581/91550 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell