Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 19:50 Uhr

Konz

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, den 22.08.2020 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurde in der Granastraße in Konz auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs Mitte ein Pkw beschädigt.