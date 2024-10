Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholvorgang

Anzeige



Ein weißer Golf mit Wittlicher Kennzeichen überholte trotz Gegenverkehrs einen grauen SUV.

Sowohl der Fahrer des überholten PKW als auch der Gegenverkehr mussten abbremsen, um dem Überholer das Wiedereinscheren zu ermöglichen.

Insbesondere der Fahrer des 1. PKW der Kolonne des Gegenverkehrs aus Fahrtrichtung Wenigerath wird gebeten, sich mit der Polizei Morbach in Verbindung zu setzen.



Darüber hinaus stellen die Beamten der Polizei Morbach vermehrt fest, dass sich die Regeln in Bezug auf das Überholen, als auch das Rechtsfahrgebot nicht bei allen Verkehrsteilnehmern verfestigt haben.

Achten Sie auf sich und andere, gerade die kommende dunkle Jahreszeit erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Überprüfen Sie ihr Licht, machen Sie Ihr Auto winterfest.

Wie alljährlich wird die Polizei Morbach Zustand und Ausrüstung der Kraftfahrzeuge mit Beginn der dunklen Jahreszeit verstärkt in den Focus nehmen.

Helfen Sie mit unsere Straßen sicherer zu machen.



